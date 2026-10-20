Bakan Kurum'dan 'Yarısı Bizden Kampanyası' açıklaması: Destek tutarı 1 milyon 875 bin TL

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İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak için 22 Şubat 2024'te Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yürürlüğe giren "Yarısı Bizden" desteğinin süresi 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldı.

İstanbul’da kentsel dönüşümü teşvik etmek amacıyla 22 Şubat 2024’te Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile başlatılan Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında, riskli konut ve iş yerlerini yeniden yaptırmak isteyen vatandaşlara toplam 1 milyon 875 bin TL destek sağlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstanbul için kaybedecek vaktimiz yok. Tüm afetlere karşı dirençli bir şehir için dönüşümü mutlaka gerçekleştirmeliyiz. Yarısı Bizden kampanyamız bunun için çok iyi bir fırsat. Süreyi uzatma kararımız Resmi Gazete'de yayımlandı, yeni son tarih 31 Aralık 2027. Ertelemeyin. Uzlaşın. Binanızı riskli yapı olarak tespit ettirin, gelin dönüşüm sürecinizi başlatalım. İstanbul'u birlikte güvenli hale getirelim."