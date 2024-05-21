Bakan Mehmet Özhaseki: 'Alo ihbar hattı' kuracağız'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Denizler Halkındır" sloganıyla başlatacakları proje ile ilgili konuşan Özhaseki, "Artvin’den Hatay’a doğru bir hilal çizin, bütün kıyıları denetliyoruz. Mafyavari tutumlarla sahil şeritlerinde bazı bölgelerin işgal edildiğini görüyoruz. Buna izin vermeyeceğiz. Hukuk dışı yapıları, mevzuata aykırı tüm uygulamaları yani bütün kaçak yapıları yıkacağız." dedi.

"Milletimizin sahillere rahat ulaşmasını sağlayacağız"

Şimdi de bir ihbar hattı kuracaklarını belirten Özhaseki, "Vatandaş diyecek ki 'bizim burada denize ulaşmamızı şunlar engelliyor.' Türkiye bir hukuk devletidir. Hukukun üstünde bir güç, Türk devletinin üstünde bir güç yoktur. Aksini düşünüp kaçak yapılar işletenlere hukuk ile cevap vereceğiz. Tüm kaçak yapıları temizleyip milletimizin sahillere, plajlara rahat bir şekilde ulaşmasını sağlayacağız." diye konuştu.

"Yaz boyunca herkes bunlara şahit olacak"

Kendisine konuyla ilgili "Şurada siteler kuruldu. Bunlar zengin adamlar sahile inişimizi engelliyorlar" şeklinde ihbarlar geldiğini aktaran Özhaseki, "Hiç kimse merak etmesin. Devletimiz muktedirdir, üzerine düşeni yapacaktır. Bunun temel prensiplerini, altyapısını bir 15-20 gün oluşturalım. Nasıl hareket edeceğimiz, nasıl burada bir yol haritası izleyeceğimiz. Ondan sonra çıkıp devam edeceğiz. Yaz boyunca herkes bunlara şahit olacak." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, şöyle devam etti:

"Oteller belki en fazla olsa olsa kendi önüne şezlong atıyor. Ama oradan gelene geçene mani olmuyor. Denize girene bir şey demiyor. Sorun orada değil. Ama asıl mesele diğer tarafta yani bir koy bulmuşlar. 3-4 kişi çökmüş oraya büfemsi bir şey koymuş. Orada ufak tefek bir şey satıyor ama bir şezlonga git otur bak kaç lira istiyor. Ailesiyle gitmiş insanlar, nasıl bu işgalcilerle muhatap olsunlar ki!"

"Şimdi bir de 'alo ihbar hattı' kuracağız"

"Vatandaş diyecek ki 'bizim burada denize ulaşmamızı şunlar engelliyor.' Türkiye bir hukuk devletidir. Hukukun üstünde bir güç, Türk devletinin üstünde bir güç yoktur. Aksini düşünüp kaçak yapılar işletenlere hukuk ile cevap vereceğiz. Tüm kaçak yapıları temizleyip milletimizin sahillere, plajlara rahat bir şekilde ulaşmasını sağlayacağız. Ben bunu söyledim ya bana bir sürü ihbar geldi. 'Şurada siteler kuruldu, bunlar zengin adamlar, oradan sahile inişimizi engelliyorlar.' diyor. Hiç kimse merak etmesin, devletimiz muktedirdir, üzerine düşeni yapacaktır."

Konunun temel prensiplerini, altyapısını oluşturacaklarını, yol haritasını belirleyeceklerini anlatan Özhaseki, "Yaz boyunca herkes bunlara şahit olacak." ifadelerini kullandı.

"Gözyaşlarına bakmayacağız"

Otellerin vatandaşlara mani olmadığını, denize girenlere bir şey demediğini kaydeden Özhaseki, "Sorun orada değil. Ama asıl mesele diğer tarafta. Bir koy bulmuşlar, 3-4 kişi çökmüş oraya büfemsi bir şey koymuş. Orada ufak tefek bir şey satıyor ama bir şezlonga git otur bak kaç lira istiyor. Ailesiyle gitmiş insanlar, nasıl bu işgalcilerle muhatap olsunlar ki." diye konuştu.