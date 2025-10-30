Bakan Mehmet Şimşek ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 29 Ekim resepsiyonunda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle 29 Ekim resepsiyonu Beştepe'de düzenlendi. Cumhuriyet Bayramının 102. yılında sabah saatlerinde Anıtkabir'e yapılan resmi ziyarette bir araya gelen liderler akşam saatlerinde Beştepe'deki resepsiyonda da bir araya geldi.

Programa, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, eski Başbakanlar Tansu Çiller ve Binali Yıldırım ile yüksek yargı organlarının başkanları, dini azınlık cemaatlerinin temsilcileri ile askeri erkan ve diğer davetliler katıldı.

Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli ile kurmaylarının resepsiyona katılmaması dikkati çekerken, CHP, İYİ Parti ve DEM Parti de resepsiyonda yer almadı.

Şimşek ve Babacan'dan ekonomi sohbeti

Resepsiyon sonrası bir dönem ekonomiyi birlikte yöneten Mehmet Şimşek ile Babacan'ın bir araya gelmesi dikkat çekti. Eski Başbakan Yardımcısı ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Babacan, son olarak yeniden AK Parti'ye geçeceği iddialarıyla gündeme gelmişti.