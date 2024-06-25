Bakan Mehmet Şimşek'ten CHP görüşmesi sonrası ilginç paylaşım

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün CHP'li Yalçın Karatepe başkanlığındaki heyetle görüştü. Dört saati aşan toplantının ardından görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Karatepe, Bakan Şimşek’e dört ana başlıkta partisinin talep ve görüşlerini ilettiklerini söyledi.

CHP’li Yalçın Karatepe, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşmelerinde, asgari ücrete ara zam, emekli aylıklarına ciddi artış, tarımsal desteklerinin artırılması ve vergide adaletsizliğin giderilmesi başlıklarındaki dört ana talep ilettiklerini belirterek, “Görüşme sonunda acı reçeteyi vatandaşa çıkaran anlayışta bir değişim iradesi olmadığını maalesef gördük” yorumunu yaptı.

Bu görüşmenin yankıları sürerken AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"CHP heyetinin açıklamalarından bir talimat listesi ile görüşmeye gittikleri anlaşılıyor. Burada bir rol karmaşası yaşandığı açık" diyen Faruk Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İktidar muhalefet diyaloğu demokrasilerde önemlidir.

Ancak, CHP heyetinin Hazine Maliye Bakanımız ile görüşmelerden sonra yaptıkları açıklamalar etrafındaki tartışmaları hayretle izliyorum.

CHP heyetinin açıklamalarından bir talimat listesi ile görüşmeye gittikleri anlaşılıyor.

Burada bir rol karmaşası yaşandığı açık.

İktidarın görevi politikaları belirlemek ve uygulamak, muhalefetin görevi iktidarın göremediğini düşündüğü şeyleri dillendirmek ve eleştirmektir.

Bir talimat listesi dayatmak değil. Bu tutum Cbşknımız ve hükümetimizin iyi niyeti ile bağdaşan bir yaklaşım değildir.

Bu bir diyalogda değildir. Siyasi istismardır, popülizmdir. Ekonomimizin en son ihtiyaç duyduğu şeylerdir."

İktidar muhalefet diyaloğu demokrasilerde önemlidir.

Ancak, CHP heyetinin Hazine Maliye Bakanımız ile görüşmelerden sonra yaptıkları açıklamalar etrafındaki tartışmaları hayretle izliyorum.



CHP heyetinin açıklamalarından bir talimat listesi ile görüşmeye gittikleri anlaşılıyor.… — Faruk Çelik (@farukcelikcomtr) June 25, 2024

Bakan Şimşek, Çelik'in mesajını paylaştı

Bakan Şimşek de sosyal medya platformu X hesabından Çelik'in CHP'yi eleştiren bu paylaşımını paylaştı.