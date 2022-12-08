Bakan Muş: Boyut değiştiren küreselleşme Türkiye’ye yeni fırsatlar sunuyor

NİHAT DELİBAŞI

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, günümüzde boyut değiştiren küreselleşmenin Türkiye için çok büyük sıçrama imkanı sağladığını belirterek, ülkemizin bu sıçrama için tüm donanıma sahip olduğunu vurguladı.

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) ve Özgencil Grup iş birliği ile gerçekleştirilen, sponsorları arasında EKONOMİ gazetesinin de bulunduğu “Geleceğin Sinyalleri Jeopolitik, Ekonomi, Bilim, Teknoloji, Çevre, İnsan” başlıklı Ege Ekonomik Forum’un açılış törenine video mesajı ile katılan Bakan Muş, yeni dönemin öne çıkan konusunun döngüsel ekonomi olduğunu vurgulayarak, “Biz de, hükümet olarak iş insanlarına desteklerimizle küresel ekonomideki sıkıntıları bertaraf konusunda katkı sağlıyoruz” dedi.

Türkiye’nin büyüme ve ihracat başarılarına dikkat çeken Muş, küresel ekonomide son yıllarda pandemi, jeopolitik ve iklim değişikliğiyle piyasaların anlayışının değiştiğini kaydetti. Muş, “Küresel ekonomideki köklü değişim, Türkiye’nin ekonomik sıçrama hedefleri bakımından çok kritik fırsatları bünyesinde barındırıyor. Lojistik altyapı ve dijitalleşmenin önem kazandığı bu süreçte ülkemizin avantajlarını daha etkin kullanmak zorundayız” diye konuştu.

Türkiye ekonomisinin 2021’de yüzde 11.4 ile son 50 yıldaki en büyük büyüme oranına ulaştığını ifade eden Muş, ihracatın büyümenin itici gücü olmaya devam ettiğini söyledi. 2022 Ocak-Kasım dönemi ihracatının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 14 oranında artarak 231 milyar dolara ulaştığını belirten Muş, şunları söyledi: “Bununla beraber enerji, altın ve emtia fiyatlarında yaşanan sert artış ithalat faturalarımıza ve dolayısıyla dış ticaret dengemize olumsuz yansımayı sürdürdü. İhracatımızın sürdürülebilir artışı için destek, teşvik mekanizmalarımız da dahil olmak üzere politika araçlarımızı olabildiğince çeşitlendiriyoruz.”

Soyer: Türkiye’nin geleceğini inşa etmek hepimizin sorumluluğu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise geleceğin inşasında İzmir’in oynayacağı role dikkat çekti. Sorunları derinleşen bu dünyada rekabetin de sertleştiğinin görüldüğünü ifade eden Soyer, “İnsan türünün yerküre ve atmosfer üzerine bıraktığı ayak izi, çoktan eşiği aşmış durumda. İklim krizi bunun göstergesi. Doğayla uyumlu bir ekonomik sistem eşliğinde geleceğin inşa edilmesi gerekiyor. İktisat Kongresi çalışmalarımızla geleceği inşa etmek için sivil hareket başlatıyoruz. Türkiye’nin geleceğini inşa etmekten hepimiz sorumluyuz " diye konuştu.

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı Başkanı Mehmet Ali Susam da yaptığı konuşmada, İzmir’in kuruluştan itibaren ülkemizin ekonomide lokomotif, lider kenti olduğunu belirterek, “Yeni bir yüzyılın eşiğindeyiz. Dünya da yeni arayışlar içinde. Türkiye bölgenin güçlü devletidir. Ülkemizin temel hedefi dünyada yeni, adaletli düzen oluşmasına katkı koymak olmalıdır” dedi.



İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, Türkiye’nin döngüsel ekonomi tasarımıyla küresel tedarik zinciri şoklarına karşı ülke direncini artırma kapasitesine dikkat çekerken, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, Türkiye’nin 17. büyük ekonomi iken 20- 21. sıraya gerilediğini hatırlatarak, “Gerilen konumdan ilerleyen konuma gelmemiz için kanayan yara olan eğitim sisteminin bir an evvel ülkemizin kalkınmasını sağlayacak yapıya bürünmesi ve siyaset üstü bir anlayışın hakim olması gerekiyor” dedi. Ege İhracatçılar Birliği (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de yüksek enflasyonun yarattığı sorunlara dikkat çekerek, “Türkiye’nin çağı, ekonomik kriz olmamalı” dedi.

Yeşil İhracat: Yeni bir ekonomik büyüme stratejisi

Konuşmaların ardından EKONOMİ Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz’in moderatörlüğünde gerçekleşen “Yeşil İhracat: Yeni Bir Ekonomik Büyüme Stratejisi” oturumuna Ege Kuru Meyve ve Mamülleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık, TÜSİAD Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Nurşen Numanoğlu ile EBRD Ülke Başkanvekili, Ankara Ofis Direktörü Mehmet Üvez katıldı. Oturumda yeşil ekonomiye hazırlık konusunda yapılması gerekenler ele alındı.

“Türkiye’nin geleceğini ortak akılla tasarlayabiliriz”

AHMET USMAN

İzmir’de devam eden 6. Ege Ekonomik Forum kapsamında gerçekleştirilen “İkinci Yüzyıla Başlarken Geleceğe Bakış” konulu açılış oturumuna katılan konuşmacılar Türkiye’nin geleceğinin ancak ortak akılla tasarlanabileceğine dikkat çekti.

Moderatörlüğünü EKONOMİ Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar’ın yaptığı oturumda konuşan Forum İstanbul Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar, katma değer yaratan bir toplum olmak gerektiğine dikkat çekerek, “Bunun için de altyapıyı oluşturmak gerekir. Bütüncül bir yaklaşımla değer zincirinin her alanını düşünen bir ekonomik modelin Türkiye’de devreye girmesi lazım. Bugünkü yönetim tarzı sağdan soldan patlayan boruları tıkayıp idare etmeye çalışan bir sistem. Bunun devam etme şansı yok. İnşallah 2023 yılında ortak akılla beraber, doğru bir gelecek tasarımı ile Türkiye’yi doğru bir yöne yönlendirebiliriz. Şu anki duruma bakarak endişeye kapılmayalım” diye konuştu. Konuşmacılar şu görüşleri paylaştı:

Bosphorus Enstitüsü Başkanı Dr. Bahadır Kaleağası: Bütün ülkeler ve bölgeler yakınsallaşma peşinde. Fiziksel yakınlık kadar siyasi sistem, hukuk sistemi, mevzuat ve yatırım ortamının da yakınlığı önem kazanıyor. Bu Türkiye için önemli bir fırsat. Ama içinde bulunduğu çok ciddi, derin ve yıkıcı demokrasi çöküşü girdabından çıkmalı, hukuk devleti reformunu, ekonomik yönetişim reformunu hızla toparlamalı ki bu yeni küreselleşme dalgasının üzerinde sörf yapabilsin, altında boğulup kalmasın.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Güven Eken: Yeni bir iktisat anlayışına ihtiyaç var. Bunun tarifini yapmaya başladık. Geleceğin ülkesi sadece üretim değil paylaşım ekonomisi ve refahın adil dağılımı üzerinde yükselecektir.

Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu: Jeopolitik dengeler değişiyor, globalleşmeden bölgeselleşmeye geçiliyor. Türkiye için bir fırsat doğabilir. Ama bunu gerçekleştirilecek koşulları yaratmak yine bize bağlı. Dünya ekonomisi artık daha yavaş büyüyecek. Türkiye de ihracatla önemli büyüme sağlayan, Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika bölgesinde ekonomik anlamda önemli bir ülke. Bu bölgede Çin’e alternatif olacaksa, yüksek teknolojide Çin’i ikame etmeye başlaması gerekiyor. Onun için de bu değişimi başlatmamız lazım.

Türk Eximbank Bölge Müdürü Gülom Timurhan: Son dönemde ihracatçılarımızla en çok konuştuğumuz konu dijitalleşme ve sürdürülebilirlik. İhracatçılarımızı yeni pazarlarda güçlü kılabilmek adına farklı ürünlerle karşılarına çıkmaya çalışıyoruz.

İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Küçüközmen: Türkiye’nin 1980’lerden sonra yaşadığı ekonomik gelişmeler ve maruz kaldığı olaylar silsilesini çok iyi analiz etmeden bugün yürütülen ekonomik model sadece semptom giderici bir ilaç olacaktır.