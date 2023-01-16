Bakan Nebati: Bütçe gelir tahminimizi aştık

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2022 yılı bütçe sonuçlarını Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, ‘2022 Yılı Değerlendirmesi 2023 Yılı Hedefleri Programı’nda açıkladı.

Makro göstergeler açısından son derece başarılı bir yıl olan 2022'de toplam bütçe giderinin 2 trilyon 941 milyar lira, bütçe gelirinin ise 2 trilyon 802 milyar lira olarak gerçekleştiğini belirten Nebati, bunun sonucunda bütçe açığının yılın tamamında sadece 139,1 milyar lira olduğunu söyledi.

Ayrıca, toplamda 171,8 milyar lira faiz dışı fazla verildiğine dikkat çeken Nebati, “Dolayısıyla, küresel ekonomide sert türbülanslar yaşanırken, ülkemiz 4 yıllık aradan sonra 2022 yılında yeniden faiz dışı fazla vermeyi başardı. Böylece, bütçe öngörümüzden 139,3 milyar, OVP hedefimizden ise 322,1 milyar lira daha düşük bir bütçe açığıyla seneyi kapatmış bulunuyoruz. Orta Vadeli Programda 131,4 milyar lira faiz dışı açık tahmininde bulunmuştuk. 2022 yılında sağladığımız yüksek bütçe performansıyla bu açığı telafi ettiğimiz gibi 171,8 milyar lira faiz dışı fazla vermeyi de başardık. Bu durum mutluluğumuzu ikiye katladı. Böylece, OVP’de öngördüğümüz Bütçe Gelir tahminimizi aşmış bulunuyoruz.” şeklinde konuştu.

Bakan Nebati, 2023 yılında enflasyondaki düşüşün devam edeceğini de belirtti. Kişi başı milli gelire de değinen Bakan Nebati, 2022'de kişi başına gelirin 10 bin dolar seviyesini aşacağını, 2023 yılında da daha da yükselerek 12 bin doların üzerine çıkacağını öngördüklerini söyledi.

Türkiye borsa performansıyla gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden olumlu ayrıştığını da kaydeden Bakan Nebati, “Böylece, Borsa İstanbul 2022'de dolar bazında yüzde 111 ile en yüksek getiriyi sağladı." dedi.