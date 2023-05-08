Bakan Nebati: Ekonomide işler iyi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin’de düzenlenen ‘Hemşehri Buluşması’ programında konuştu.

COVID-19 salgını, Rusya-Ukrayna savaşı ve Kahramanmaraş merkezli depremlere rağmen ekonominin iyi olduğunu belirten Nebati, şunları kaydetti: “Ekonomide işler iyi. Türkiye, birisi salgın, diğeri hemen yanımızdaki savaş iki büyük küresel krizin yaşandığı son 3 yıl içerisinden alnının akıyla çıkıp fabrikaların, işletmelerin kapanmadığı, tersine üretimin, istihdamın arttığı, büyümenin gerçekleştiği bir süreci yaşadı. Türkiye'nin yaşadığı bir de deprem oldu. 6 Şubat sabahı, gayrisafi milli hasılamızın yüzde 10'unun yok olduğu bir sabah oldu. Böylesine bir durumda bile Türkiye, AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanı'mız kimseye bunu hissettirmedi. Onun için de üretim, işler, ihracat devam ediyor. Turizmde, her alanda işlerimiz iyi. Demek ki biz doğru yoldayız. Ama bu doğru yolda olduğumuzu gösteren şey sadece ekonomi olsa eh ama sanayide, üretimde, savunma sanayisinde biz aldık başımızı gidiyoruz.”