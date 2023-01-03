Bakan Nebati: Enflasyondaki yukarı yönlü ivme kırıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bloomberg HT'de soruları yanıtlıyor.



Bakan Nebati, enflasyon artışıyla ilgili, "Türkiye'deki enflsayonun sebeplerinden bir tanesi döviz fiyatlarındaki artıştır." açıklaması yaptı.



Nebati 'nin açıklamasından önemli satır başları şöyle:



* Türkiye'deki enflasyonun sebeplerinden bir tanesi döviz fiyatlarındaki artıştır.

* Enflasyondaki yukarı yönlü ivme kırıldı.

* Baz etkisiyle düşüşü bir ay erken, Kasım ayı ile yakaladık.

* Savaş çıktıktan sonra dünyadaki enerji, emtia fiyatları çok hızlı bir şekilde pik yaptı, enflasyonu ciddi şekilde etkiledi.

* 2022 boyunca döviz kurundaki artış enflasyonun altında kalarak olması gereken noktaya geldi.

* 2000 yılında 28 milyar dolar, 2021'de 51 milyar dolar, geçen yıl 100 milyar dolara koşan bir net döviz ithalatında bulunmuşuz, bu fiyatlar üzerinde baskı yaratıyor.

* Emtia fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerindeki katkısı maalesef yüksek.

* Döviz kuru olması gereken seviyelere gelmiştir.

* Enflasyonda ataleti kırdığımız görülüyor, vatandaş fahiş fiyatlarına karşı ciddi tepki gösterebilecektir, markete gidildiğinde üreticinin ya da satıcının fiyat artışlarının çift haneler gibi artış kabul edilemeyeceği görülmüş olacak.

* Ulusal ve yerel marketlerden fiyatların artırılmayacağı, sabitleneceği noktasında bir çağrıda bulunuyorum, biz her türlü katkıyı sağlamaya hazırız.

* Biz kurumlarımıza haksızlık yapıyoruz, TÜİK Türkiye'nin en önemli istatistik kurumu, çok güçlü bir kurum, kurumlarımızı el üstünde tutmamız lazım, zaman içerisinde akreditasyonunu kanıtlamış, şeffaflıktan uzak durmamış kurumlar.

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