Bakan Nebati: İstihdam projesinde eğitim sayısı 1 milyonu geçti

ANKARA(EKONOMİ) - Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında uygulamaya konulan ve bilgi teknolojileri alanında uzaktan eğitimle gençlerin bu alanda istihdama hazır hale getirilmesini öngören 1 Milyon İstihdam Projesi’nde eğitim alan kullanıcı sayısı 1 milyonu geçti. Projeye ilişkin yarın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı bilgilendirme toplantısı yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan bilgi notuna göre, sisteme kaydolan kişilere 6 kısımda 33 alan için 108 bin dakikalık 215 video eğitiminden ücretsiz olarak yararlanma imkanı sağlanıyor. Bu gençler sisteme kaydolan işverenlerin yayınladığı iş ilanlarına başvurarak istihdam imkanına kavuşabiliyor.

Projeye ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise gençlerin ve sektörün ilgisinin her geçen gün artarak devam ettiğini söyledi. Bugüne kadar 1 milyon kişinin platforma kaydolarak eğitim almaya başladığı bilgisini veren Nebati, aralarında Türkiye’nin büyük şirketlerinin de yer aldığı 200’den fazla işverenin sistemde iş ilanı yayınladığını ifade etti.