Bakan Nebati İTO yönetimiyle görüştü

Nebati, Twitter hesabından paylaşım yaptı.

İTO Başkanı Avdagiç ve beraberindeki İTO Yönetim Kurulu Üyeleri ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildiren Nebati, "Görüşmede, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında uygulamaya aldığımız politika setimiz ile istihdama ve üretime katkı sağlayacak adımları detaylıca ele aldık." ifadesini kullandı.