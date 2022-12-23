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Bakan Nebati İTO yönetimiyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ve beraberindeki İTO Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.

Haber Merkezi
AA
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Nebati, Twitter hesabından paylaşım yaptı.

İTO Başkanı Avdagiç ve beraberindeki İTO Yönetim Kurulu Üyeleri ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildiren Nebati, "Görüşmede, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında uygulamaya aldığımız politika setimiz ile istihdama ve üretime katkı sağlayacak adımları detaylıca ele aldık." ifadesini kullandı.

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