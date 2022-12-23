Bakan Nebati İTO yönetimiyle görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ve beraberindeki İTO Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.
AA
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Nebati, Twitter hesabından paylaşım yaptı.
İTO Başkanı Avdagiç ve beraberindeki İTO Yönetim Kurulu Üyeleri ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildiren Nebati, "Görüşmede, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında uygulamaya aldığımız politika setimiz ile istihdama ve üretime katkı sağlayacak adımları detaylıca ele aldık." ifadesini kullandı.
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