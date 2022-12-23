Bakan Nebati, TÜROFED yönetimiyle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımda, sektör odaklı görüşmelerini bugün de gerek cari işlemler dengesine gerekse istihdama katkı sağlayan turizm sektörünün temsilcilerinden TÜROFED'in yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek sürdürdüklerini belirtti.

Bakan Nebati, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da yatırım yapan, istihdam oluşturan ve üreten tüm sektörlerle istişare odaklı görüşmelerine devam edeceklerini bildirdi.