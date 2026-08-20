Bakan Şimşek açıkladı: Kamu borcunun GSYH’ye oranı ilk çeyrekte tarihi düşük seviyede

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin kamu ve dış borç görünümüne ilişkin güncel verileri paylaştı. Şimşek, kamu borcunun GSYH’ye oranının 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 23,1 ile tarihi düşük seviyeye gerilediğini belirtti.

Türkiye’nin brüt dış borcu

Brüt dış borç stokuna ilişkin ikinci çeyrek rakamı da açıklandı. Buna göre Türkiye’nin brüt dış borç stoku 539 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bununla birlikte dış borcun milli gelire oranının yüzde 31,8 seviyesinde kalması bekleniyor. Şimşek, söz konusu oranın yatay seyretmesini öngördüklerini ifade etti.

Bakan Şimşek açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Düşük borçluluk ekonomimizin direncini artıran önemli bir unsurdur.

Kamu, finansal sektör, özel sektör ve hanehalkının toplam borcunun milli gelire oranı ülkemizde yüzde 91 ile gelişmekte olan ülkeler ortalaması yüzde 229’un ve dünya ortalaması yüzde 306’nın oldukça altındadır.

Kamu borcunun GSYH’ye oranı ise 2026 yılının ilk çeyreğinde yüzde 23,1 ile tarihi düşük seviyededir.

Brüt dış borç stoku ikinci çeyrek itibarıyla 539 milyar dolar gerçekleşirken milli gelire oranının yüzde 31,8 ile yatay seyretmesini bekliyoruz.

Zorlu küresel koşullarla mücadelede düşük borçluluğumuz ekonomimize önemli bir esneklik sağlıyor."