Bakan Şimşek açıkladı: Kamu ihaleleri daha şeffaf olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, milletvekillerinin kamu ihaleleri ile ilgili yazılı soru önergelerine cevap verdi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Bakan Şimşek, kamu ihalelerinde; tekliflerin gönderilmesi, aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması, sözleşmenin imzalanması ve sözleşmenin yürütülmesine ilişkin işlemler ile istisnalara ve doğrudan temine ilişkin işlemlerin Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden elektronik ortamda yapılacağını belirtti.

Yönetmelik 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek

Bakan Şimşek, kamu ihalelerinde rekabetin ve ihalelere katılımın artırılması hedeflerine katkı sağlanması amacıyla hazırlanan Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği’nin 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe gireceğini vurguladı.

Şimşek, 2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program’da ‘Kamu ihale mevzuatı uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak şekilde dijitalleşmeyi, yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği destekleyen ve önceleyen satın alma yaklaşımıyla güncellenecektir’ ifadesinin bulunduğunu hatırlattı. Şimşek, “Bu çerçevede; kamu alımlarında şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin artırılarak uygulama birliğinin güçlendirilmesi, rekabete, verimliliğe, sürdürülebilirliğe ve fırsat eşitliğine dayalı satın alma yaklaşımının değişen ve gelişen ihtiyaçlara uygun olarak ve açık ihale usulünün kullanımını artıracak şekilde yeniden tanımlanmasına yönelik düzenleme yapılacak” dedi.