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Bakan Şimşek açıkladı: Kredi kartlarıyla ilgili düzenleme yapılacak mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuoyunda merak konusu olan 'Kredi kartlarında yeni düzenleme yapılacak mı?' sorusuna yanıt verdi.

Haber Merkezi
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Bakan Şimşek açıkladı: Kredi kartlarıyla ilgili düzenleme yapılacak mı?
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Habertürk'te soruları yanıtlayan Şimşek, kredi kartlarında yeni bir düzenleme yapılacak mı şeklindeki bir soruya, "Bu konuda sonuçlandığımız bir çalışma yok" yanıtını verdi.

Bakan Şimşek, kredi kart limitlerinin artırılması sırasında bankaların gerçekçi beyanları esas alması gerektiğini belirtti.

Kredi kartlarında yeni düzenleme çalışmalarının olmadığını belirten şimşek, programın son kısmında "Oturup bu konuları çalışacağız." ifadesin kullandı.

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