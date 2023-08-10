Bakan Şimşek, Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Adıyaman Valiliği'ni ziyaret ederek Vali Osman Varol ile bir süre makamında görüştü.

Daha sonra Adıyaman Belediyesi'ne geçen Şimşek, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'tan kentteki çalışmalara ilişkin brifing aldı.

Şimşek, ardından gittiği AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.