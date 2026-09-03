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Bakan Şimşek: Akaryakıt fiyatlarına rağmen enflasyonda düşüş devam etti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dönemsel eğitim fiyat artışlarına ve savaşın etkilediği akaryakıt fiyatlarına rağmen enflasyonda düşüş devam etti" dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Şimşek: Akaryakıt fiyatlarına rağmen enflasyonda düşüş devam etti
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Şimşek, "Dönemsel eğitim fiyat artışlarına ve savaşın etkilediği akaryakıt fiyatlarına rağmen enflasyonda düşüş devam etti; yıllık enflasyon yüzde 31,5 gerçekleşti. Temel mal enflasyonu yıllık yüzde 15,9 ile 2020 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine gerilerken yıllık kira enflasyonu son 46 ayın en düşük seviyesine indi. Küresel fiyat şoklarının enflasyon etkisini sınırlamaya yönelik adımlar atarken kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda yapısal politikalarımızı da sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek: Akaryakıt fiyatlarına rağmen enflasyonda düşüş devam etti - Resim : 1

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