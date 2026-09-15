Bakan Şimşek, Aksaray’da ziyaretlerde bulundu

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün Aksaray'a geldi. İlk olarak AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Şimşek, daha sonra Ticaret ve Sanayi Odası’nda Organize Sanayi Bölgesi temsilcileriyle toplantı gerçekleştirdi.

Ardından iş insanlarıyla buluşan Bakan Şimşek, Aksaray Valisi Murat Duru'yu ziyaret etti.