  3. Bakan Şimşek: Altyapı yatırımlarına uygun koşullu ve uzun vadeli dış finansman sağlayarak arz güvenliğimizi güçlendiriyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sulama Modernizasyonu-2 Projesi kapsamında Türkiye'nin Dünya Bankası ile yaptığı 757,1 milyon euroluk kredi anlaşmasının ekonomi programının bir parçası olarak arz yönlü tedbirleri desteklediğini vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin sulama altyapısının rehabilitasyonu ve modernizasyonu amacıyla Dünya Bankasından 757,1 milyon euroluk uygun koşullu dış finansman temin edilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Altyapı yatırımlarına uygun koşullu ve uzun vadeli dış finansman sağlayarak arz güvenliğini güçlendirdiklerini belirten Şimşek, "Uyguladığımız politikalarla birlikte arz yönlü tedbirlerle enflasyonla mücadelemizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

