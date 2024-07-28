Bakan Şimşek: Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi düzenlemelerinin Meclis’ten geçmesinin ardından, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. "Vergilemede adaleti ve etkinliği artırmayı, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi hedefleyen bu yasa vatandaşlarımıza yük getirmiyor" şeklinde belirten Bakan Şimşek, "Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır" dedi.

Bakan Şimşek'in kullandığı ifadeler şöyle:

"Vergi düzenlemelerini içeren kanun Yüce Meclisimizde kabul edildi.

Vergilemede adaleti ve etkinliği artırmayı, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi hedefleyen bu yasa vatandaşlarımıza yük getirmiyor.

Amacımız, #Çok kazanandan çok, az kazanandan #az vergi almaktır.

Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz."