Mehmet Şimşek açıkladı: Okullarda finans dersi verilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Finansal Okuryazarlık Platformu'nda konuştu. "Finansal okuryazarlığın müfredata eklenmesi için MEB ve SPK ile çalışıyoruz" şeklinde değerlendiren Şimşek, "Vatandaşlarımızın kaynaklarını hibe etmesini değil, sermaye piyasalarına yönlendirmesini tercih ederiz" olarak belirtti.

Bakan Şimşek'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Enflasyonu tek haneye indirdiğimizde sermaye piyasaları daha güçlü bir şekilde ön plana çıkacak.

Enflasyon yıllık bazda Mayıs ayında zirveye ulaşacak. Yaz aylarından itibaren enflasyon çok hızlı bir şekilde gerileyecek. Aylık enflasyon bizim hedeflerimizle uyuşmaya başladı.

Borsa bir oyun alanı değil

Borsa bir oyun alanı değil; bilgiye, analize dayalı değerlendirmeler üzerinden kararlar vermemiz lazım. Bilgiye ve analize dayalı değerlendirmeler üzerinden yatırım kararları verilmeli, toplumun bütün kesimleri için finansal okuryazarlık önemli.