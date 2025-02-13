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Bakan Şimşek: Azalan cari açık ekonomik istikrarın güçlenmesine katkı sağlıyor

Bakan Şimşek, açıklanan cari denge verilerine yönelik değerlendirmesinde, "Azalan cari açık; dış finansman ihtiyacının gerilemesine, rezerv birikimine ve ekonomik istikrarın güçlenmesine katkı sağlamaktadır" dedi ve "Sürdürülebilir cari denge hedefimiz doğrultusunda elde ettiğimiz kazanımları yapısal adımlarla kalıcı hale getireceğiz” şeklinde belirtti.

Haber Merkezi
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Bakan Şimşek: Azalan cari açık ekonomik istikrarın güçlenmesine katkı sağlıyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan Ödemeler Dengesi verisiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Bakan Şimşek, "Sürdürülebilir cari denge hedefimiz doğrultusunda elde ettiğimiz kazanımları yapısal adımlarla kalıcı hale getireceğiz” derken, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Cari açık 2024 yılında OVP hedefimizin oldukça altında 10 milyar dolar olarak gerçekleşti (milli gelire oranla yaklaşık yüzde 0,7). Cari denge bir önceki yıla kıyasla 29,9 milyar dolar, 2023 yılı mayıs ayındaki zirveye göre 45,1 milyar dolar iyileşti.

Ekonomimizin büyüdüğü ve en büyük ticaret ortağımız AB’de büyümenin zayıf seyrettiği bir dönemde cari açığın kayda değer ölçüde gerilemesine ihracatın dirençli yapısı, ithalat bağımlılığının azaltılması ve güçlü turizm gelirleri önemli katkı yapmıştır.

Programımızla artan güven ve öngörülebilirlik sayesinde sermaye girişleri hızlandı, dış finansmana erişim kolaylaşırken maliyetler geriledi. 2024’te 11,7 milyar dolar net portföy girişi gerçekleşirken reel sektör ve bankaların dış borç çevirme oranları sırasıyla yüzde 144 ve yüzde 159 seviyesine yükseldi.

Azalan cari açık; dış finansman ihtiyacının gerilemesine, rezerv birikimine ve ekonomik istikrarın güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Önümüzdeki dönemde küresel koşullardaki belirsizlikler ve ekonomik aktivitedeki canlanma ile birlikte sınırlı artmasını beklediğimiz cari açığın sürdürülebilir seviyede kalmasını öngörüyoruz.

Sürdürülebilir cari denge hedefimiz doğrultusunda elde ettiğimiz kazanımları yapısal adımlarla kalıcı hale getireceğiz."

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