Bakan Şimşek: BAE ile ortaklığımızın yeni bir ivme kazanacağına inanıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ATO Congresium'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) "Birlik Günü" dolayısıyla düzenlediği resepsiyona katıldı.

BAE'nin kısa sürede dünyada örnek gösterilecek kalkınma ve başarı hikayesi ortaya koyduğunu dile getiren Şimşek, "Etkileyici yükselişin önümüzdeki dönemde de güçlenerek devam edeceğine inanıyoruz. BAE, Türkiye için hem önemli bir ortak hem de stratejik bir dosttur. Siyasi ilişkilerimiz, bugün oldukça güçlü düzeydedir. Son dönemde artan üst düzey temaslar ve etkin kurumsal mekanizmalar sayesinde işbirliğimiz çok daha sonuç odaklı bir yapıya ulaşmıştır." diye konuştu.

Şimşek, temmuzda iki ülke liderlerinin eş başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyin ilk toplantısının bunun somut göstergesi olduğunu söyledi.

İkili ekonomik ilişkilerin çeşitlendirilmesine ve derinleştirilmesine büyük önem verdiklerine dikkati çeken Şimşek, "Eş başkanlığını yürüttüğüm Karma Ekonomik Komisyonu (KEK), bu anlamda en dinamik ve kapsayıcı platformlardan bir tanesidir. KEK aracılığıyla ticaretten yatırımlara, turizmden tarıma, enerjiden dijital dönüşüme kadar birçok alanda çalışma imkanına sahibiz." ifadelerini kullandı.

Şimşek, bir sonraki KEK toplantısına ev sahipliği yapmayı sabırsızlıkla beklediklerini, ortak menfaatleri somut projelere dönüştürmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Türkiye ile BAE'nin hızla dönüşen küresel ekonomide birbirini tamamlayan iki güçlü ortak olarak ön plana çıktıklarını vurgulayan Şimşek, "BAE'nin ekonomiyi çeşitlendirme, enerji dönüşümünü hızlandırma, lojistik ağlarını güçlendirme ve yüksek teknolojilere odaklanma vizyonuyla Türkiye'nin güçlü sanayi ve hizmet altyapısı, nitelikli iş gücü ve bölgesel tedarik zinciri kapasitesiyle doğal bir uyum oluşturmaktadır." diye konuştu.

"Ekonomik ortaklığın önümüzdeki dönemde yeni bir ivme kazanacağına inanıyoruz"

Şimşek, küresel belirsizliklerin ve korumacılığın arttığı dönemde bölgesel entegrasyonu, ekonomik dayanıklılığın temel unsurlarından biri gördüklerini dile getirdi.

Türkiye'nin Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika ülkeleri ile sahip olduğu yakın ilişkilerin, BAE ile ortak ticareti daha da büyütmek için önemli bir fırsat sunduğuna işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede Türkiye Körfez İşbirliği Konseyi Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin en kısa sürede sonuçlanmasını bekliyoruz. Yenilenebilir enerji, ileri imalat, savunma sanayisi, yapay zeka, finansal teknolojiler ve temiz teknoloji gibi stratejik alanlarda işbirliğimizi çok daha ileri taşımaya hazırız. Karşılıklı yatırımların arttırılması, ortak AR-GE projeleri, üçüncü ülkelerde kuracağımız işbirlikleri, ülkelerimizin küresel rekabet gücünü daha da arttıracaktır. Türkiye-BAE ekonomik ortaklığının önümüzdeki dönemde yeni bir ivme kazanacağına inanıyoruz. Kısa sürede katettiğimiz mesafe, birlikte çok daha fazlasını başarabileceğimizi gösteriyor. Liderlerimizin ortak vizyonu sayesinde yalnızca ülkelerimizin değil bölgemizin ve daha geniş bir coğrafyanın barışına, refahına ve kalkınmasına katkı sağlayacak önemli adımları birlikte atacağımıza inanıyorum."