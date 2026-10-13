Bakan Şimşek, Bangkok'taki IMF-Dünya Bankası toplantılarına katılmayacak
Kabine toplantısı sonrasında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, bütçe ve fon soruşturması gündemi nedeniyle Bangkok'taki toplantılara katılmama kararı aldığını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Pazartesi akşamı gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından Bloomberg’e yaptığı açıklamada, Bangkok’ta düzenlenen IMF-Dünya Bankası toplantılarına katılmayacağını söyledi.
Bakan Şimşek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen fon kurulu toplantıları ile 16 Ekim’de TBMM’ye sunulacak 2027 bütçe taslağı kapsamında bakanlıkların bütçelerine ilişkin toplantılar nedeniyle Bangkok’taki toplantılara katılamayacağını açıkladı.