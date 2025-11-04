Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyon yapıldığını biliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde ekonomiye yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Şimşek, bankacılık ağırlıklı modelden sermaye piyasaları ağırlıklı finans modeline geçmek istediklerini belirtti.

Manipülasyonla mücadele konusuna da değinen Şimşek, "Bazı fonlar üzerinden manipülasyonların yapıldığını biliyoruz, bu alanda da düzenleme ihtiyacının farkındayız" dedi.

Halka arzlarda kural bazlı ilerlemek gerektiğini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek konuşmasının devamında, "Dezenflasyon süreci ile birlikte piyasalar yeniden derinleşecek" şeklinde söyledi.

Öte yandan Şimşek, "Yapısal dönüşüm alanında 2026 ve sonrasında önemli adımlar olacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Sermaye piyasaları ağırlıklı modele geçmek istiyoruz

Bankacılık ağırlıklı finans modelinden, sermaye piyasaları ağırlıklı finans modeline geçmek istiyoruz.

Tahvil ve kira sertifikası ihraçlarını ben önemsiyorum.

Yenilikçi ve dijital ürünlere yönelik düzenleme ihtiyacı olabilir.

Fonlar üzerinden manipülasyon yapıldığını biliyoruz

Bazı fonlar üzerinden manipülasyonların yapıldığını biliyoruz, bu alanda da düzenleme ihtiyacının farkındayız.

Manipülasyonla mücadelenin dozunu, kayıt dışı ile mücadelenin dozunun üzerine çıkaracağız.

Halka arzların tekrar güçlü bir şekilde başlaması önemli

Sermaye piyasalarının derinleştirilmesi bizim için en önemli hedefler arasında. Dezenflasyon süreci ile birlikte piyasalar yeniden derinleşecek.

Halka arzlarda kural bazlı ilerlememiz gerekiyor. Halka arzların önümüzdeki dönemde tekrar güçlü bir şekilde başlaması önemli bir husus.

Yapısal dönüşümde 2026'da önemli adımlar olacak

Fiyat istikrarı bizim en büyük önceliğimiz, bu alanda ilerleme var.

Yapısal dönüşüm alanında 2026 ve sonrasında önemli adımlar olacak. Programda yapısal dönüşüm adımlarının gerçekleştiği evreye gelecek sene geçmiş olacağız.

Gıda kaynaklı geçici bir şok var

Enflasyonun hedefin üzerinde kalmasının önemli sebeplerinden biri kuraklık ve gıda şoku. Enflasyon tarafında 1-2 aylık iyi gidişatı da kötü gidişatı da büyütmeyiz, önemli olan çerçevedir.

Para ve maliye politikasında sıkı duruş devam edecek.