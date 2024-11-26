Bakan Şimşek: Beklentilerdeki iyileşme enflasyondaki katılıkların azalmasını destekliyor
Bakan Şimşek, bugün açıklanan 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileriyle ilgili olarak, beklentilerdeki iyileşmenin enflasyondaki katılıkların azalmasını desteklediğine vurgu yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Sektörel Enflasyon Beklentileri" anketi sonuçlarını yayımlamasının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.
Bakan Şimşek, yaptığı açıklamada, enflasyonda zirveyi gördüğümüz mayıs ayına göre 12 ay sonrası beklenti hanehalkında 12 puan, reel sektörde 8,2 puan ve piyasa katılımcılarında 6 puan iyileşme yaşandığını kaydetti.
Şimşek'in kullandığı ifadeler şöyle:
"Dezenflasyon süreci tüm kesimlerde enflasyon beklentilerini olumlu etkiliyor.
Enflasyonda zirveyi gördüğümüz mayıs ayına göre 12 ay sonrası beklenti hanehalkında 12 puan, reel sektörde 8,2 puan ve piyasa katılımcılarında 6 puan iyileşti.
Beklentilerdeki bu iyileşme enflasyondaki katılıkların azalmasını destekliyor"