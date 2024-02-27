Bakan Şimşek: Bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyin

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik yapılan haberlerle ilgili olarak uyarıda bulundu. Bakan Şimşek, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Kredi kartına taksit kaldırıldı' iddiası doğru değildir" paylaşımı alıntıladı ve "Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz" dedi.

Bakan Şimşek'in kullandığı ifadeler şöyle:

"Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır.

Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk.

Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir.

Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz."