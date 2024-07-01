Bakan Şimşek: Borsa kazançlarına vergi için hazırlık yapıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek özel bir televizyon kanalında kritik açıklamalarda bulundu. Sermaye kazançlarının ilave vergilendirilmesine dikkat çeken Şimşek; "Vergilendirilmemiş alan kalmayacak. Borsa kazançlarına vergi için hazırlık yapıyoruz." dedi

Mehmet Şimşek: Borsa kazançlarına vergi için hazırlık yapıyoruz

Bakan Şimşek; "Sermaye kazançlarının ilave vergilendirilmesi ilave çalışma gerektiriyor. Borsa gelirleri şu andaki paketin konusu değil. Üzerinde çalışıyoruz. Hiçbir alan kayıt dışı kalmayacak. Bütün kazançlar makul düzeyde vergilendirilecek. Vergilendirilmemiş alan kalmayacak." dedi

"Kripto varlıkları vergi kapsamına alacağız"

Bakan Şimşek, "Kripto varlıkları vergi kapsamına alacağız. Belki bu pakette değil ancak bir sonraki pakette borsa kazançlarının da vergilendirilmesini çalışıyoruz." ifadelerini kullandı