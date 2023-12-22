Bakan Şimşek: Borsa oyun alanı değildir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul'un 150'nci yıl dönümü programında konuştu.

OVP'nin önemli bir hedefinin sermaye piyasalarını derinleştirmek olduğunu söyleyen Şimşek, "Sermaye piyasalarımızın önü açılacak. Ekonomimize dünyaya oranla daha hızlı büyüyecek" dedi.

Şimşek yaptığı açıklamalarda "Borsa bir oyun alanı değildir" dedi ve konuşmasının devamında "Son aylarda hemen hemen her alanda programa bir güven var, TL varlıklara ciddi bir talep var. Finansal istikrarın sağlanmasında ivme kazandık" olarak belirtti.