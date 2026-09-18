Bakan Şimşek: Borsa ve fon piyasasında genele yayılan bir risk yok

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borsa ve fon piyasasında yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, piyasada yaşanan sorunların sınırlı sayıda fonda gerçekleştiğini belirterek, “Borsada ve fon piyasasında genele yayılan sistemik bir sorun yok” dedi.

Şimşek, yaşananların sistemik bir risk oluşturmadığını ifade ederek, “Piyasada yaşananlar sınırlı sayıda fonda gerçekleşti, sistemik bir risk söz konusu değil” açıklamasında bulundu.

Serbest fonlara ilişkin düzenlemelere de değinen Şimşek, serbest fonların dünyadaki uygulamalara kıyasla daha katı kurallara tabi hale getirildiğini söyledi. Şimşek, yeni fon rehberinde teminat sürecinin de güçlendirildiğini belirtti.

Piyasanın yeni düzenlemelere uyum sağlaması için geçiş süreçlerinin bulunduğunu kaydeden Şimşek, “Geçiş süreçleri var. Piyasanın uyum sağlaması için geçiş süreçleri normaldir” dedi.

Bakan Şimşek'in konuşmasının devamında öne çıkanlar şöyle:

Riskin genele yayılmaması için güçlü tedbirler alındı

2038 adet fon var, bunun 131'ine ilişkin adım atılmış, fon piyasasının yüzde 90'ı sağlıklı işliyor.

Riskin piyasa geneline yayılmaması için güçlü tedbirler alındı. Sorunlu alanı karantinaya aldık, yatırımcıların birikimleri belli sürece yayılarak korunacak.

Emlak Katılım yatırımcıları korumaya yönelik süreci başlattı

Tasrruf finansmanı şirketi farklı bir alan, bankacılık benzeri bir alan, süreç orada biraz daha farklı işler, Emlak Katılım dün yatırımcıları korumaya yönelik bir süreç başlattı.

Benzer şeyin tekrarlanma ihtimali çok düşük

Fon rehberiyle sınırlı sayıda yaşanan sorunların bir daha yaşanmaması için tedbir alındı. Serbest fonlara ilişkin alan çok güçlü şekilde düzenlendi, benzer bir şeyin tekrarlanması çok düşük bir ihtimal.

Banka dışı finans sektörü alanında şu anda bir sorun yok ama o alan hızlı büyüyor ve mutlaka daha yakından izlenerek, kaynakların doğru alanlarda tutulması bizim için esastır.

Düşündüğümüz tedbirlerin çoğunu uygulamaya gerek kalmadı

Dün düşündüğümüz tedbirlerin çoğunu uygulamaya gerek kalmadı. SPK lisans iptalinden, suç duyurusuna kadar üzerine düşenleri yaptı, bundan sonrası adli makamların süreci, hiç bir ayrım gözetmeden yanlış yapanlar sonuçlarına katlanacak.

Piyasada güven devam ediyor

Piyasada güven devam ediyor, piyasanın yüzde 90'ında sorun yoktu. Likiditede sorun yok, varlık kalitesinde problem yok, kârlılık tarafında bankacılar serzenişte bulunabilir ama genel olarak iyi.

2026 için öngördüğümüz senaryo farklı noktalara geldi

2026 için geçen yıl öngördüğümüz senaryo, savaş sonucu arz şokuyla çok farklı noktalara geldi.

Çoklu bir arz şoku var, Hürmüz'ün kapanması önemli ama Bab-ül Mendeb buna eklendi, boru hatları ve rafineriler vuruluyor, bu mazot gibi nihai ürünlere direkt yansıyor.

Eşelmobil ile mücadele etmeye çalıştık ama gerçekçi olalım onun da sonu var, yılı yüzde 28-29 gibi bir seviyede enflasyonla tamamlayacağız, piyasa böyle bekliyor.

Sürdürülebilir cari açık hedefledik

Hep sürdürülebilir cari açık hedefledik, bu yıl da rahatlıkla yüzde 2'nin altı olurdu ama yüzde 2,6-2,7 gibi bir rakam olacak, bu yönetilebilir.

Bu yıl bütçe açığını yüzde 3 olarak öngörüyoruz ama hedef yüzde 3,5'ti, 2027'de de temkinli davranarak açığı yüzde 3,5 olarak öngördük.

Sosyal konut bütçesini yüzde 150 artırdık

Gelecek yıl bazı alanları önceliklindendik, böyle bir dünya konjonktüründe savunma harcamalarını yüzde 229 artırıyoruz.

Sosyal konut bütçesini yüzde 150 artırdık, sanayi altyapısı, OSB, sulama altyapısı gibi alanları da önceliklindendik ve bütçelerini artırdık.

Gelecek sene petrol ortalama fiyatı 75-76 dolara inerse, bu yılki gelir kaybı gelecek yıl olmayacak.

Sanayi kapasitesinin korunması önemli

Para politikası duruşunu bozmadan bütçe ve kamu imkanlarıyla sanayi sektörünü daha güçlü destekleyeceğiz. Bizim için istihdam, sanayi kapasitesinin korunması çok önemli.