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Bakan Şimşek: Cari açıktaki düşüşün yılın kalanında da sürmesini bekliyoruz

Bakan Şimşek, "Cari açıkta devam eden düşüşün yılın kalanında da sürmesini ve 2024 yılında cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2’ye gerilemesini bekliyoruz" şeklinde ifade etti.

Haber Merkezi
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Bakan Şimşek: Cari açıktaki düşüşün yılın kalanında da sürmesini bekliyoruz
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından bugün açıklanan dış ticaret dengesi ve turizm gelirleri verilerini değerlendirdi. "Yıllık dış ticaret açığı haziranda bayram etkisi kaynaklı geçen aya göre sınırlı arttı" şeklinde belirten Şimşek, "İkinci çeyrekte yıllık ziyaretçi sayısı 60 milyon kişiye, turizm geliri ise 58 milyar dolara ulaştı" dedi.

Bakan Şimşek şu detayları paylaştı:

Dış dengede ve turizmde olumlu görünüm sürüyor.

Yıllık dış ticaret açığı haziranda bayram etkisi kaynaklı geçen aya göre sınırlı arttı. Buna rağmen geçen yıla kıyasla açık 32 milyar dolar iyileşti.

İkinci çeyrekte yıllık ziyaretçi sayısı 60 milyon kişiye, turizm geliri ise 58 milyar dolara ulaştı.

Cari açıkta devam eden düşüşün yılın kalanında da sürmesini ve 2024 yılında cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2’ye gerilemesini bekliyoruz.

Program hedeflerimiz için sürdürülebilir cari açık büyük önem taşıyor.

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