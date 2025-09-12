Bakan Şimşek: Cari dengedeki kazanımları kalıcı hale getireceğiz

  1. Ekonomim
Bakan Şimşek, bugün açıklanan cari denge verilerini değerlendirirken, "Programımızla ortaya koyduğumuz yol haritası doğrultusunda cari dengedeki kazanımları kalıcı hale getirmek için çalışıyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Programımızla ortaya koyduğumuz yol haritası doğrultusunda cari dengedeki kazanımları kalıcı hale getirmek ve dış finansman kalitesini daha da artırmak için çalışıyoruz. " dedi.

X üzerinden açıklama yapan Şimşek şunları söyledi:

"Temmuzda cari denge 1,8 milyar dolar fazla verdi. Yıllık cari açık 18,8 milyar dolara geriledi.

Dış finansman görünümü de olumlu seyrini sürdürdü. İlk 7 ayda reel sektörün ve bankaların dış borç çevirme oranları sırasıyla yüzde 163 ve yüzde 227 seviyesinde gerçekleşti.

Üçüncü çeyrekte daralan dış ticaret açığı ve artan turizm gelirlerinin katkısıyla yıllık cari dengenin iyileşmesini bekliyoruz. 2025 yılında cari açığın GSYH’ye oranının yüzde 1,4 ile sürdürülebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz.

Programımızla ortaya koyduğumuz yol haritası doğrultusunda cari dengedeki kazanımları kalıcı hale getirmek ve dış finansman kalitesini daha da artırmak için çalışıyoruz.

Kapsamlı yapısal reform adımlarımızla verimlilik artışı ve teknoloji odaklı dönüşümü sağlayarak küresel rekabet gücümüzü artıracağız."

