Bakan Şimşek: Çatışmalar, dış ticarette kısa vadeli baskı yaratabilir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şubat ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. Bakan Şimşek, bölgedeki çatışmaların petrol fiyatları ve taşımacılık maliyetleri kanalıyla dış ticaret dengesi üzerinde kısa vadede baskı oluşturmasının beklendiğini belirtti. Şimşek, uygulanan programla güçlenen makroekonomik temeller ile ihracatçıların artan ürün ve pazar çeşitliliğinin, belirsizlik dönemlerinde ekonominin en az düzeyde etkilenmesine katkı sağladığını vurguladı.

Bakan Şimşek'in açıklamalarında yer alan detaylar şöyle:

"Şubat ayında ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 artarken enerji ve kıymetli maden hariç artış yüzde 6,3 oldu.

İthalattaki yıllık yüzde 6,1 artışta sermaye malı ile altın ve enerji hariç ara malı belirleyici oldu. Bu kompozisyon üretim ve yatırım görünümünü destekliyor.

Bölgemizdeki çatışmaların, petrol fiyatları ve taşımacılık maliyetleriyle dış ticaret dengesi üzerinde kısa vadede baskı oluşturması bekleniyor.

Uyguladığımız programla güçlenen makroekonomik temeller, ihracatçılarımızın ürün ve pazar çeşitliliği sayesinde kazandığı dinamik ve dirençli yapı, belirsizlik dönemlerinde ekonomimizin en az düzeyde etkilenmesine katkı sağlıyor.

İhracatçılarımıza, başta finansmana erişim olmak üzere her alanda destek olmaya devam edeceğiz."