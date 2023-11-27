Bakan Şimşek değerlendirdi: Önemli bir program

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından 'Önemli bir program' dedi ve "Dış ticarette önemli payı olan yüksek teknoloji ürünlerin üretimine güçlü destek sağlayacağız. Cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz" şeklinde belirtti.

Bakan Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın paylaşımını alıntılayarak şöyle değerlendirdi:

"Önemli bir program.

Dış ticarette önemli payı olan yüksek teknoloji ürünlerin üretimine güçlü destek sağlayacağız. Cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz.

Süreçte teknik yeterliliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, finansal fizibiliteyi bankalar inceleyecek, nihai kararı ise Merkez Bankası verecek.

Ülkemiz için hayırlı olsun"