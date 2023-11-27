Bakan Şimşek değerlendirdi: Önemli bir program
Bakan Şimşek, yüksek teknoloji ürünlerinin üretimine güçlü destek sağlanacağını söyledi ve "Cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz" dedi. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Önemli bir program" şeklinde belirterek altını çizdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından 'Önemli bir program' dedi ve "Dış ticarette önemli payı olan yüksek teknoloji ürünlerin üretimine güçlü destek sağlayacağız. Cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz" şeklinde belirtti.
Bakan Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın paylaşımını alıntılayarak şöyle değerlendirdi:
"Önemli bir program.
Dış ticarette önemli payı olan yüksek teknoloji ürünlerin üretimine güçlü destek sağlayacağız. Cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz.
Süreçte teknik yeterliliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, finansal fizibiliteyi bankalar inceleyecek, nihai kararı ise Merkez Bankası verecek.
Ülkemiz için hayırlı olsun"
Önemli bir program.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) November 27, 2023
Dış ticarette önemli payı olan yüksek teknoloji ürünlerin üretimine güçlü destek sağlayacağız. Cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz.
Süreçte teknik yeterliliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, finansal fizibiliteyi bankalar inceleyecek, nihai… https://t.co/4llTJzAw9I