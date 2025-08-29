  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakan Şimşek: Demiryolu sektörüne sağlanan dış finansman 4,2 milyar euroya ulaştı
Takip Et

Bakan Şimşek: Demiryolu sektörüne sağlanan dış finansman 4,2 milyar euroya ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yılında demir yolu sektörüne sağlanan dış finansman toplamı yaklaşık 4,2 milyar euroya ulaştığını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Şimşek: Demiryolu sektörüne sağlanan dış finansman 4,2 milyar euroya ulaştı
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025'te demir yolu sektörüne sağlanan dış finansman toplamının yaklaşık 4,2 milyar euroya ulaştığını belirterek, "Bölgesel endüstrilerin liman ve demir yolu bağlantılarını güçlendirerek üretim ve lojistik merkezlerinin küresel pazarlara erişimini artırıyoruz." ifadesini kullandı.

Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Dörtyol-Hassa Otoyol ve Demir Yolu Projesi için 1,55 milyar euroluk dış finansman teminini değerlendirdi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin rekabet gücünü artıracak bu projeye finansman desteği sağladıklarını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Ulaşım altyapısını güçlendirerek ticaret, turizm ve bölgesel kalkınmayı destekleyecek Dörtyol-Hassa Otoyol ve Demir Yolu Projesi'ne 1,55 milyar euro dış kaynak temin ettik. Böylece 2025 yılında demir yolu sektörüne sağlanan dış finansman toplamı yaklaşık 4,2 milyar euroya ulaştı. Bölgesel endüstrilerin liman ve demir yolu bağlantılarını güçlendirerek üretim ve lojistik merkezlerinin küresel pazarlara erişimini artırıyoruz."

Ekonomi
DİSK-AR raporu: Geniş tanımlı işsiz sayısı 12 milyonu aştı
DİSK-AR raporu: Geniş tanımlı işsiz sayısı 12 milyonu aştı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe: Mayıs 2024’ten beri 577 bin kişi iş gücü piyasasını terk etti
CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe: Mayıs 2024’ten beri 577 bin kişi iş gücü piyasasını terk etti
Unutulmaya yüz tutmuş ‘Çavuşlar Kavunu’ toprakla buluştu
Unutulmaya yüz tutmuş ‘Çavuşlar Kavunu’ toprakla buluştu
Geçim sıkıntısı derinleşiyor: Açlık sınırı 27 bini geçti
Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
EKK'dan yeni OVP vurgusu: Güçlü bir yol haritası ortaya koyacağız
EKK'DAN YENİ OVP VURGUSU:
Aile ve Gençlik Fonu'na petrol, doğal gaz ve maden gelirinden 10,5 milyar liralık destek aktarıldı
Aile ve Gençlik Fonu'na enerji gelirinden 10,5 milyar liralık destek aktarıldı