Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankasının yıllık toplantılarına katılmak üzere gittiği Washington'da katıldığı panelde Türkiye ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek, Türkiye'de dezenflasyon sürecinin yolunda ilerlediğini, büyümenin dirençli kalmayı sürdürdüğünü, bunun da ekonomik programın devamı için kendilerine alan tanıdığını belirtti.

Şimşek, "Merkez Bankası küresel ve içsel şoklara karşı daha fazla sıkılaştırma adımları atmak durumunda kaldı. Bu yıl hem içeride hem dışarıda ciddi anlamda türbülans yaşadı. Buna rağmen büyüme tarafı ılımlı kaldı. İşsizlik tek hanelerde kaldı. Bu da programın devam etmesi için bize alan tanıyor" dedi.

Bakan Şimşek'in öne çıkan ifadeleri şöyle:

Hanehalkı ve reel sektör enflasyon beklentileri hala yüksek kalmaya devam ediyor.

Enflasyonda bu yıl belki biraz beklentimizin üzerinde rakamlarla karşılaşabiliriz. Yıl sonunda enflasyonun yaklaşık yüzde 30 olacağını öngörüyoruz.

Dezenflasyon süreci patika dahilinde ilerliyor.

Para politikası sıkı kalmaya devam edecek

Genel çerçevede para politikası ve maliye politikası sıkı kalmaya devam edecek.

Büyümede ılımlı kaldık

Bu yıl ciddi anlamda içeride ve dışarıda bir türbülans yaşandı ama yine de büyümede ılımlı kaldık. Büyüme biraz yavaşladı ama sürdürülebilir bir büyüme patikasında olacağız.

Üretimi artıracak durumlara bakıyoruz

300 milyar dolardan daha fazla altyapı yatırımı yaptık.

Üretimi artıracak durumlara bakıyoruz, sanayi tarafına, insanlara yatırım yapıyoruz.