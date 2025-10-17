  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor
Takip Et

Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor

Bakan Şimşek, ABD'nin başkenti Washington'da katıldığı panelde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Türkiye'de dezenflasyon sürecinin yolunda ilerlediğini, büyümenin dirençli kalmayı sürdürdüğünü, bunun da ekonomik programın devamı için kendilerine alan tanıdığını belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankasının yıllık toplantılarına katılmak üzere gittiği Washington'da katıldığı panelde Türkiye ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek, Türkiye'de dezenflasyon sürecinin yolunda ilerlediğini, büyümenin dirençli kalmayı sürdürdüğünü, bunun da ekonomik programın devamı için kendilerine alan tanıdığını belirtti.

Şimşek, "Merkez Bankası küresel ve içsel şoklara karşı daha fazla sıkılaştırma adımları atmak durumunda kaldı. Bu yıl hem içeride hem dışarıda ciddi anlamda türbülans yaşadı. Buna rağmen büyüme tarafı ılımlı kaldı. İşsizlik tek hanelerde kaldı. Bu da programın devam etmesi için bize alan tanıyor" dedi.

Bakan Şimşek'in öne çıkan ifadeleri şöyle:

Hanehalkı ve reel sektör enflasyon beklentileri hala yüksek kalmaya devam ediyor.

Enflasyonda bu yıl belki biraz beklentimizin üzerinde rakamlarla karşılaşabiliriz. Yıl sonunda enflasyonun yaklaşık yüzde 30 olacağını öngörüyoruz.

Dezenflasyon süreci patika dahilinde ilerliyor.

Para politikası sıkı kalmaya devam edecek

Genel çerçevede para politikası ve maliye politikası sıkı kalmaya devam edecek.

Büyümede ılımlı kaldık

Bu yıl ciddi anlamda içeride ve dışarıda bir türbülans yaşandı ama yine de büyümede ılımlı kaldık. Büyüme biraz yavaşladı ama sürdürülebilir bir büyüme patikasında olacağız.

Üretimi artıracak durumlara bakıyoruz

300 milyar dolardan daha fazla altyapı yatırımı yaptık.

Üretimi artıracak durumlara bakıyoruz, sanayi tarafına, insanlara yatırım yapıyoruz.

TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonda yüzde 5'e ulaşana kadar sıkı para politikasını koruyacağızTCMB Başkanı Karahan: Enflasyonda yüzde 5'e ulaşana kadar sıkı para politikasını koruyacağızEkonomi

 

Ekonomi
Çiftçilere destek ödemesi hesaplara yatırılacak
Çiftçilere destek ödemesi hesaplara yatırılacak
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 205 bin liraya yükseldi
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 205 bin liraya yükseldi
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonda yüzde 5'e ulaşana kadar sıkı para politikasını koruyacağız
Enflasyonda yüzde 5'e ulaşana kadar sıkı para politikasını koruyacağız
Hamsi, yılın 9 ayında 19 farklı ülkeye ihraç edildi
Hamsi, yılın 9 ayında 19 farklı ülkeye ihraç edildi
Bakan Şimşek: İç borç çevirme oranını belirgin şekilde azaltacağız
İç borç çevirme oranını belirgin şekilde azaltacağız
Suudi Arabistan, küresel oyun pazarında güç kazanıyor
Suudi Arabistan, küresel oyun pazarında güç kazanıyor