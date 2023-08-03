Bakan Şimşek: Dezenflasyon sürecini mali disiplinle destekleyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, açıklamasında "Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz" olarak belirtirken; dezenflasyon sürecinin mali disiplinle destekleneceğinin altını çizdi.

Bakan Şimşek'in paylaşımının detayları şöyle:

Mali tedbirler, döviz kuru gelişmeleri ve ücret artışlarının etkisiyle enflasyon Temmuz’da yıllık yüzde 47,8 ile piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.

Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz.

Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak.

Dezenflasyon sürecini mali disiplinle destekleyeceğiz.

Politikalarımızın temel amacı orta vadede enflasyonu kalıcı olarak tek hanelere indirmektir.

Şimşek ve Erkan JP Morgan'ın yatırımcı toplantısına katılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan yarın İstanbul'da JP Morgan'ın düzenleyeceği yatırımcı toplantısına katılacak.

Konuya yakın kaynaklar Reuters'a verdiği bilgide, Şimşek ve Erkan'ın toplantıda bir konuşma yapacağını belirtirken, bir kaynak, "Şimşek yatırımcılarla ekonomi yönetiminin bugüne kadar yaptıklarının yanı sıra beklentilerini de paylaşacak" dedi.