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Bakan Şimşek: Dış finansmanda iki başarılı işlem yaptık

Bakan Şimşek, "ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli 3,5 milyar dolar tutarında tahvil ihracını tamamladık" şeklinde belirtirken; "İhraçla 1,6 milyar dolar nakit finansman sağlarken uzun bir aradan sonra ilk defa yükümlülük yönetimi işlemi de yaptık. Bu kapsamda 2025 yıl sonuna kadar gerçekleşecek yaklaşık 1,9 milyar dolar anapara geri ödemesi 2035 yılına ötelendi" dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Şimşek: Dış finansmanda iki başarılı işlem yaptık
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından 'Dış finansmanda iki başarılı işlem!' diyerek değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Şimşek'in paylaşımında kullandığı ifadeler şöyle:

"Dış finansmanda iki başarılı işlem!

ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli 3,5 milyar dolar tutarında tahvil ihracını tamamladık. ABD Hazinesi benzer vadeli tahvili üzerine ilave prim farkı (spread) 2020 Şubat ayından bu yana ilk defa 300 baz puanın altına geriledi.

İhraçla 1,6 milyar dolar nakit finansman sağlarken uzun bir aradan sonra ilk defa yükümlülük yönetimi işlemi de yaptık. Bu kapsamda 2025 yıl sonuna kadar gerçekleşecek yaklaşık 1,9 milyar dolar anapara geri ödemesi 2035 yılına ötelendi.

Böylece dış borç stokunun ortalama vadesi artarken itfa profili daha dengeli hale geldi.

Tüm bu işlemler uluslararası yatırımcıların programımıza güvenini bir kez daha gösterdi."

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