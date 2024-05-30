Bakan Şimşek: Dış ticaret açığı geçici arttı, mayısta düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, nisan ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Sosyal medya hesabı X'ten konuya ilişkin açıklama yapan Şimşek şunları kaydetti:

"Takvim etkileriyle nisanda yıllık dış ticaret açığı geçici olarak arttı. Bu durum cari açığa da yansıyacak.

Mayısta yıllık dış ticaret açığı ve cari açıkta tekrar düşüş bekliyoruz.

Geçici etkiler kaynaklı yılın kalanında sınırlı dalgalanmalar olsa da ikinci çeyrek itibarıyla cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,5 gerçekleşmesini öngörüyoruz.

Yılsonunda cari açık belirgin şekilde Orta Vadeli Program hedefinden düşük gerçekleşecek."

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 19 milyar 254 milyon dolar, ithalat yüzde 4,0 artarak 29 milyar 117 milyon dolar olarak gerçekleşti.