Bakan Şimşek, dış ticaret verilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan dış ticaret verilerinin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, dış ticaret açığındaki gerilemenin sürdüğüne dikkat çekerken; "Programın çalıştığını teyit ediyor" olarak belirtti.

Bakan Şimşek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ocak ayı verileri dış ticaret açığındaki gerilemenin sürdüğünü, Programın çalıştığını teyit ediyor.

Geçen yıl Mayıs ayında 122,2 milyar dolara ulaşan yıllık dış ticaret açığı 24,3 milyar dolar iyileşerek Ocak’ta 97,9 milyar dolara geriledi"