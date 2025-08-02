  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakan Şimşek: Dış ticaretteki tablo sağlıklı büyüme dinamiğine işaret ediyor
Takip Et

Bakan Şimşek: Dış ticaretteki tablo sağlıklı büyüme dinamiğine işaret ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuz ayı ihracat rakamlarına ilişkin "Dış ticaretteki bu tablo, güçlü hizmet gelirleri, sürdürülebilir cari açık ve sağlıklı büyüme dinamiğine işaret etmektedir" açıklaması yaptı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Şimşek: Dış ticaretteki tablo sağlıklı büyüme dinamiğine işaret ediyor
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:
"İhracat temmuzda yıllık yüzde 11 artarak tarihimizin en yüksek aylık seviyesine ulaştı.

Yıllık ihracat 269,4 milyar dolara yükselirken, ithalat geçen aya göre sınırlı bir artışla 357,7 milyar dolar gerçekleşti.

Küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen bu güçlü performans, ihracatçılarımızın dinamizmi ile ürün ve pazar çeşitlendirmedeki başarımızın somut bir göstergesi oldu.

Dış ticaretteki bu tablo, güçlü hizmet gelirleri, sürdürülebilir cari açık ve sağlıklı büyüme dinamiğine işaret etmektedir.

Bu ivmeyi koruyarak, Türkiye'nin küresel tedarik zincirindeki konumunu her geçen gün daha da ileriye taşımak için makro finansal istikrarı pekiştiren, katma değeri yüksek üretim ve inovasyon odaklı dönüşüm çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

Ekonomi
Son dakika... Kamuda zam pazarlığında düğüm çözüldü: Türk-İş ve Hak-İş zam için imzayı attı
Kamuda zam düğümü çözüldü: Türk-İş ve Hak-İş zam için imzayı attı
İTO açıkladı: İstanbul’da temmuzda en çok pahalanan ve ucuzlayan ürünler belli oldu
İstanbul’da temmuzda en çok pahalanan ve ucuzlayan ürünler belli oldu
Konkordatoların freni boşaldı: Bir ayda rekor sayıda geçici mühlet
Konkordatoların freni boşaldı
Bakan Bolat: Temmuz ayı ihracat rekoru kırıldı
Temmuz ayı ihracat rekoru kırıldı
Türkiye'den Suriye'ye ilk doğal gaz akışı başladı! Bakan Bayraktar: 5 milyon hanenin ihtiyacı karşılanacak
Türkiye'den Suriye'ye ilk doğal gaz akışı başladı
Kamuda zam düğümü çözüldü: İmzalar atılıyor
Kamuda zam düğümü çözüldü