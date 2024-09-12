Bakan Şimşek: Düşen cari açık ve artan dış kaynak girişleri kalıcı rezerv birikimine katkı sağlıyor

Ödemeler dengesi verileri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklandı.

Verilere göre, Temmuz 2024'te cari işlemler hesabı 566 milyon dolar fazla verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz 2024 verileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, temmuzda yıllık cari açık 20 milyar doların altına gerilediğini belirtti.

Şimşek şunları kaydetti:

"Düşen cari açık ve artan dış kaynak girişleri kalıcı rezerv birikimine katkı sağlıyor.

Uygulamaya koyduğumuz programımıza olan güven sayesinde sermaye girişleri (rezerv hariç net hata ve noksan dahil) son bir yılda 43,3 milyar dolara ulaştı.

Temmuzda 10 yılın en yüksek aylık portföy girişi gerçekleşirken son bir yılda toplam giriş 34,5 milyar dolar oldu. Geçen yıl yüzde 0,5’e kadar gerileyen yurtdışı yerleşiklerin Devlet İç Borçlanma Senedi stokundaki payı temmuzda yüzde 8,7’ye çıktı.

Bankacılık ve reel sektörün tahvil dahil dış borç çevirme oranları geçen yılın ilk beş ayında yüzde 97 ve yüzde 73 seviyesindeydi. Temmuzda yıllıklandırılmış oranlar sırasıyla yüzde 162 ve yüzde 121’e yükseldi.

"Uluslararası doğrudan yatırımları çekmeye yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Makroekonomik ve finansal istikrarda elde ettiğimiz kazanımları yapısal reformlarla kalıcı hale getirmeyi ve daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Özellikle teknolojik dönüşümü hızlandıran, rekabetçiliği artıran ve finansman kalitesini iyileştiren uluslararası doğrudan yatırımları ülkemize çekmeye yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz."