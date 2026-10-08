Bakan Şimşek duyurdu: 43 bin fon yatırımcısının paraları yatırıldı

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Fon soruşturmasında mağdur olan binlerce yatırımcının beklediği ödeme sürecinde yeni aşamaya geçildi. Ekonomi ve Finansta Milli Vizyon Zirvesi’nde katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Bugün itibariyle TEFAS'a açık 17 fonun tasfiyesi yapıldı. 43 bin fon katılımcısına bugün itibariyle paraları ilgili bankalara transfer edildi" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın TBMM Genel Kurulunda açıkladığı takvim doğrultusunda, A1 Capital, Bulls ve Pardus'a ait 17 fondaki yaklaşık 43 bin yatırımcı için 8 Ekim ilk ödeme günü olarak belirlenmişti.