Bakan Şimşek duyurdu: Akaryakıta enflasyon güncellemesi geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi'nin (IICEC) İstanbul'da düzenlediği konferansta konuştu.

Şimşek, akaryakıt fiyatlarına yönelik düzenleme olabileceği sinyalini verdi. Şimşek "Bazı kritik yönetilen fiyatların enflasyon ile güncellenip güncellenmeyeceği hususunu değerlendiriyoruz, hepsini değil, bazı kritik kalemleri örneğin akaryakıtı düşünüyoruz" dedi.

Akaryakıt ürünlerinde 6 ayda bir otomotik olarak Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) maktu tutarlarına artış yapılıyor. Şimşek'in açıklaması bu konuda bir adım atılabileceği ihtimalinini artırdı.

Şimşek'in açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

* Türkiye, yaşlanmadan zenginleşme fırsat penceresine halen sahip. Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında iyi konumda. Orta gelir sınıfındayız ama zenginler kulübüne 1-2 yıl içinde girebiliriz.

* Sanayicimiz serzenişte bulunabilir saygı duyuyorum ama programın amacı sanayimizi rekabetçi kılmaktır.

* Programımıza sabır ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Büyüme potansiyelimiz hala yüksek çünkü borçluluk oranımız düşük. Dezenflasyonla birlikte çok daha iyi finansal koşullarla karşılaşacağız.

"Vatandaşın hayat pahalılığından şikayetleri var"

* Maalesef 2024'te özel sektörün söylediklerimizi dikkate aldığı kanısında değilim. Vatandaşın hayat pahalılığından şikayetleri var, sorunları biliyoruz, sizleri duyuyoruz, kısa vadede tabii ki yavaşlama var ama uzun vadede hiçbir tereddüt yok.

* Elektrikli araçları destekliyoruz, 2023'te muazzam bir çıkış yaşandı, dışarıdan yatırımlarla daha da büyüyecek, Türkiye burada da geride değil.

* Orta vadede yapısal dönüşüm ile biz cari fazlaya geçebiliriz. Rezerv konusu geçen yıl bir endişe konusuydu, artık bir endişe konusu olmaktan çıktı. Net rezerv 50 milyar doların üzerine geldi, oldukça iyi bir seviye, dolayısıyla Türkiye rezerv konusunu endişe olmaktan çıkardı, tabii ki doğru politikaları devam ettirirsek bu rezerler kalır, devam ettireceğiz. Rezerv yeterliliğini uluslararası standartlara göre aralık itibarıyla yakalamış durumdayız.

"Bu sene ciddi fon akışı oldu, 110 milyar dolar döviz sattık"

* Sıcak para üzerinden bu program çalışıyor, diyorlar, öyle bir şey yok. Bizim rezerv birikimimizin 3'te 2'sinden fazlası orta-uzun vadeli kaynaklar ve Türkiye içindeki portföy tercihlerinden kaynaklanıyor. Portföy yatırımlarının hepsi aşırı sıcak değil, dolayısıyla net bir şekilde bizim ne üstü örtük ne de açık bir kur hedefimiz yok, piyasalara bu mesajım. Kur hedefimiz yok, olamaz da, bu sene ciddi fon akışı oldu, 110 milyar dolar döviz almak zorunda kaldık, buna rağmen yönettik, fon akışını yönetmek apayrı bir beceri setini gerektiriyor, Merkez Bankamız bu konuda iyi bir iş yürüttü.

"Enflasyonda ciddi düşüş var, bu devam edecek"

* Hizmet enflasyonundaki katılık vardı, zamanla çözülür, çözülmeye başladı, 2025 bu anlamda çok daha destekleyici olacak, temel mal enflasyonu yüzde 29, gıda dahil mal enflasyonu yüzde 40'ın altı, enflasyonda ciddi düşüş var ve bu düşüş devam edecek. Büyük resme bakarsanız dezenflasyon başladı ve devam edecek. Bütçe açığı 2025'te düşecek, açık düşeceği için bu dezenflasyonu destekliyor.

"Reel sektörün enflasyon beklentisi manidar"

* 2025'te sıkı para ve maliye politikası desteği sürecek. Reel sektörün 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 48, zaten yılı 44'le kapatacağız. Beklentinin yükselmesi için para politikasında yeni bir döneme mi giriyoruz, maliye ve gelirler politikasında yeni bir döneme mi giriyoruz? Reel sektörün bu şekilde düşünüyor olması gerçekten manidar.

Akaryakıta enflasyon güncellemesi gelecek mi?

* Bazı kritik yönetilen fiyatların enflasyon ile güncellenip güncellenmeyeceği hususunu değerlendiriyoruz, hepsini değil, bazı kritik kalemleri örneğin akaryakıtı düşünüyoruz.