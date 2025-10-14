  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakan Şimşek duyurdu! Deprem bölgesinin ekonomik kalkınması için dev destek
Takip Et

Bakan Şimşek duyurdu! Deprem bölgesinin ekonomik kalkınması için dev destek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçen yıl kurulan Afet Yeniden İmar Fonunun kurumsal altyapısının tamamlanarak faaliyetlerine başladığını duyurdu. Konuya dair açıklama yapan Bakan Mehmet Şimşek, "Deprem bölgesinin ekonomik kalkınması ve yeniden inşasına destek verilmesi için uygun koşullu dış finansman sağlama çalışmalarımız sürecek" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Şimşek duyurdu! Deprem bölgesinin ekonomik kalkınması için dev destek
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bilgiye göre yurt dışından sağlanan finansmanın çeşitlendirilmesi ve etkin şekilde afet sonrası projelere kaynak aktarılması amacıyla geçen yıl oluşturulan Afet Yeniden İmar Fonu, kurumsal altyapısının tamamlanmasıyla faaliyetlerine odaklandı.

Fon vasıtasıyla sağlanan ilk krediye ilişkin anlaşmalar da imzalandı. Bu kapsamda, deprem bölgesinde yürütülen projelerde kullanılmak üzere Abu Dhabi Commercial Bank öncülüğünde, Doğan Yatırım Bankasının desteğiyle 485 milyon Euroluk uygun koşullu finansman sağlandı.

 7,3 milyar dolar dış finansman sağlandı

Temin edilen kaynak, konut inşası başta olmak üzere deprem bölgesinin hızlı şekilde ayağa kaldırılması için yürütülen projelere aktarılacak.

Böylece, Bakanlık tarafından uluslararası finansman kaynaklarından deprem harcamalarına yönelik 2023 yılından bugüne kadar 7,3 milyar dolar dış finansman sağlandı.

"Deprem bölgesinin ekonomik kalkınması ve yeniden inşasına destek"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, deprem bölgesi için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması amacıyla Afet Yeniden İmar Fonunun kurulduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Fon, amacına uygun olarak faaliyetlerini güçlü şekilde yerine getirecek. Deprem bölgesinin her zaman yanındayız. Deprem bölgesinin ekonomik kalkınması ve yeniden inşasına destek verilmesi için uygun koşullu dış finansman sağlama çalışmalarımız sürecek."

Güney Kore açıkladı, Adanalılar endişelendi (Video)Güney Kore açıkladı, Adanalılar endişelendi (Video)Gündem

 

Brent petrolün varili 62,73 dolardan işlem görüyorBrent petrolün varili 62,73 dolardan işlem görüyorEkonomi

 

Ekonomi
CHP’li Ateş, işletmelerin batık kredi sorununa dikkat çekti
CHP’li Ateş, işletmelerin batık kredi sorununa dikkat çekti
Brent petrolün varili 62,73 dolardan işlem görüyor
Brent petrolün varili 62,73 dolardan işlem görüyor
İhracat birim değer endeksi ağustosta arttı
İhracat birim değer endeksi ağustosta arttı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
TÜİK duyurdu: Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verileri açıklandı
TÜİK duyurdu: Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verileri açıklandı
BofA: ABD doları 2025’in en güçlü yatırımcı talebini gördü
BofA: ABD doları 2025’in en güçlü yatırımcı talebini gördü