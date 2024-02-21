Bakan Şimşek duyurdu: 'TAM' verimlilikle 500 milyon dolar tasarruf sağlanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin ATM Merkezi Projesi TAM ile vatandaşların finansal hizmetlere erişimini kolaylaştırdıklarını söyledi.

Bakan Şimşek, X'ten yaptığı açıklamada, TAM'ın altyapı ve işletim maliyetlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlayarak verimliliği artıracağına vurgu yaptı.

Şimşek, bu proje ile orta vadede 500 milyon dolar tasarruf sağlamayı hedeflediklerini de kaydetti.