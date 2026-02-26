Bakan Şimşek: Ekonomi politikalarıyla temelleri sağlamlaştırıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK tarafından açıklanan Ekonomik Güven Endeksi verilerini değerlendirdi.

Bu sabah açıklanan verilerde, Şubat 2026’ya ait dönemde ekonomik güvenin yaklaşık 1 yıl sonra eşik değeri aştığı görülmüştü.

Bakan Şimşek’in sosyal medya hesabından yapılan değerlendirmede, ekonomik güven endeksindeki iyileşmeye dikkat çekilirken, ekonomide temellerin sağlamlaştırıldığı vurgusu yapıldı.

Şimşek, değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Ekonomik Güven Endeksi şubatta 100,7 ile eşik değeri aştı.

Tüm sektörlerin değerlendirmelerini yansıtan endeks, ekonomik duruma ilişkin olumlu algı ile beklentilerdeki iyileşmeyi gösteriyor.

Reel kesim güveninin 2023 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşması, imalat sanayi görünümündeki toparlanmanın güç kazandığına işaret ediyor.

Uyguladığımız politikalarla öngörülebilirliği artırırken makroekonomik temelleri sağlamlaştırıyoruz.”