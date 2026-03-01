Bakan Şimşek: Ekonomimiz şoklara karşı dirençlidir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin, bazı sosyal medya hesaplarında dolaşıma sokulan "Borsa İstanbul’un pazartesi günü işlemlere kapatılmasının değerlendirildiği ya da bu yönde bir karar alınacağı" iddialarının 'asılsız' olduğunu bildirmesinin ardından değerlendirmede bulundu.

Bakan Şimşek, Türkiye ekonomisinin güçlü makroekonomik temellere sahip olduğunu belirterek, ekonominin iç ve dış şoklara karşı dayanıklılığını geçen yıl yaşanan gelişmeler sırasında kanıtladığını söyledi. Şimşek, piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi amacıyla ihtiyaç duyulması halinde gerekli tüm adımların atılacağını ifade etti.

Bakan Şimşek'in açıklamasının detayları şöyle:

"Jeopolitik gelişmeleri yakından izliyor, ekonomimize olası etkilerini tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz.

Ekonomimiz güçlü makroekonomik temellere sahip olup şoklara karşı dirençlidir. Bunu geçen yıl yurt içinde ve yurt dışında yaşanan gelişmeler karşısında göstermiştir.

Piyasaların sağlıklı işleyişinin devamı için ihtiyaç halinde gerekli tüm adımlar atılacaktır.

Vatandaşlarımızın spekülatif haberlere itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz."