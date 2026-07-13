Bakan Şimşek: Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak adımları sürdüreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mayısta yıllıklandırılmış cari açığın 37,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Küresel ekonomideki şoklara rağmen cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kaldığını ifade eden Şimşek, bunun ekonominin dayanıklılığını gösterdiğini ve makrofinansal istikrarı desteklediğini söyledi.

Brüt dış finansman ihtiyacı ile brüt dış borç stokunun uzun dönem ortalamalarının altında seyrettiğini kaydeden Şimşek, yüksek katma değerli üretim ve ihracatı artıran, enerjide dışa bağımlılığı azaltan yapısal dönüşüm adımlarını sürdüreceklerini ifade etti.