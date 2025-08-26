Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki düşüş dezenflasyona destek sağlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından TCMB’nin "Sektörel Enflasyon Beklentisi" anketine ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Şimşek, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, reel sektör ve hanehalkının 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentilerinin geçtiğimiz yıla kıyasla belirgin şekilde gerilediğini açıkladı.

Bakan Şimşek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Enflasyon beklentileri iyileşiyor.

Reel sektörün ve hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre sırasıyla 16 puan ve 19 puan azalarak yüzde 37,7 ve yüzde 54,1 seviyelerine indi. Piyasa katılımcıları beklentisi ise yüzde 22,8 oldu.

Beklentilerdeki iyileşme eğilimi dezenflasyona destek oluyor.

Fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

TCMB beklenti anketini açıkladı

Buna göre reel sektörün beklentisi 16 puan düşüşle yüzde 37,7'ye, hanehalkının beklentisi ise 19 puan azalarak yüzde 54,1'e indi. Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi ise yüzde 22,8 olarak kaydedildi.