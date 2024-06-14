Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'nin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Enflasyon beklentilerinde iyileşmenin sürdüğünü ifade eden Şimşek, "Yıl sonu enflasyon beklentisindeki gerileme haziranda da devam etti" dedi.

Bakan Şimşek'in kullandığı ifadeler şöyle:

"Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor.

Programımızla artan güven ve öngörülebilirlik enflasyon beklentilerine de yansıyor.

Yıl sonu enflasyon beklentisindeki gerileme haziranda da devam etti.

12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 31,8’e, 24 ay sonrası beklenti yüzde 20,3’e geriledi.

Beklentiler hedeflerimize yakınsamaya devam ettikçe dezenflasyon sürecimiz daha da hızlanacaktır."